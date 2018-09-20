Полоник: в России есть спрос на винные туры в Молдову

20-22 сентября в Кишиневе проходит молдо-российский экономический форум, в котором принимают участие более 200 бизнесменов, представителей общественных организаций и ассоциаций. Для них это событие также станет возможностью ознакомиться с деловой средой Молдовы и наметить планы сотрудничества.

Одна из площадок форума посвящена теме туризма. Руководитель Ассоциации культурно-гастрономического туризма РФ Маргарита Полоник, которая также примет участие в мероприятии, отметила, что туристический потенциал Молдовы до недавних пор был недостаточно известен российскому бизнесу и туристу. Хорошее впечатление было заложено на третьей Всемирной конференции винного туризма в Кишиневе. На молдо-российском форуме будет закреплен этот результат.

"Мы давно принимаем заказы на винные туры в вашу страну. И сейчас, как говорится, все срослось. Мы начали переговоры с некоторыми представителями бизнеса о создании гастрономических маршрутов, о возможности прибавить этот продукт к нашему ассортименту. Плюс мы поделимся с коллегами нашим приличным опытом в становлении гастрономического туризма. Мне кажется, что в вашей стране тоже есть возможности для развития этого направления", — отметила Маргарита Полоник в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По ее словам, планируется подписание соглашений о сотрудничестве. Следующий шаг — контракты. Однако до этого, говорит Маргарита Полоник, необходимо провести переговоры с представителями молдавского туристического бизнеса на предмет соответствия услуг требованиям российской аудитории.