Мирзаян: Китай обволакивает весь мир, а Америка играет в русофобию

Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ прокомментировал заявление Майка Помпео о том, что он считает Китай гораздо большей угрозой для США, чем Россию.

Госсекретарь США Майк Помпео считает Китай гораздо большей угрозой для США, чем Россию, сообщает РИА Новости.

"Россия ведет себя агрессивно. Россия пытается вмешиваться в наши выборы. Россия под руководством Владимира Путина остается "забиякой". Мы должны давать отпор и сдерживать их, где только можем. Но, если посмотреть в долгосрочной перспективе на угрозы жизненному укладу американцев, которые создают риски для продолжения экономического роста Америки, Китай выступает намного большей угрозой для США", — сказал Помпео, отвечая на вопрос, кто угрожает Вашингтону больше — Москва или Пекин.

Госсекретарь США озвучил то, что давно известно — такую точку зрения в эфире радио Sputnik высказал доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

"Помпео озвучил то, что говорили многие вменяемые американские политологи — Китай намного большая угроза для США, чем Россия. Что нам нужно от американцев? Нам нужно, чтобы они ушли с постсоветского пространства и прекратили "дергать нас за усы". Если США учтут наши интересы на постсоветском пространстве, то спадет 90% российско-американских конфликтов", — сказал политолог.

Китай в настоящее время мягкой силой завоевывает весь мир, а в США этого не замечают, уверен аналитик.

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"С Китаем все сложнее — Китай бросает США вызов по всему земному шару. В Африке, которую Китай колонизирует бешеными темпами, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Китай своим мягким влиянием обволакивает весь мир, а Америка играет в русофобские игры в это время", — резюмировал эксперт.