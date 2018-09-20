Мирзаян: Китай обволакивает весь мир, а Америка играет в русофобию

Госсекретарь США Майк Помпео считает Китай гораздо большей угрозой для США, чем Россию, сообщает РИА Новости.
"Россия ведет себя агрессивно. Россия пытается вмешиваться в наши выборы. Россия под руководством Владимира Путина остается "забиякой". Мы должны давать отпор и сдерживать их, где только можем. Но, если посмотреть в долгосрочной перспективе на угрозы жизненному укладу американцев, которые создают риски для продолжения экономического роста Америки, Китай выступает намного большей угрозой для США", — сказал Помпео, отвечая на вопрос, кто угрожает Вашингтону больше — Москва или Пекин.
Госсекретарь США озвучил то, что давно известно — такую точку зрения в эфире радио Sputnik высказал доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.
"Помпео озвучил то, что говорили многие вменяемые американские политологи — Китай намного большая угроза для США, чем Россия. Что нам нужно от американцев? Нам нужно, чтобы они ушли с постсоветского пространства и прекратили "дергать нас за усы". Если США учтут наши интересы на постсоветском пространстве, то спадет 90% российско-американских конфликтов", — сказал политолог.
Китай в настоящее время мягкой силой завоевывает весь мир, а в США этого не замечают, уверен аналитик.
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"С Китаем все сложнее — Китай бросает США вызов по всему земному шару. В Африке, которую Китай колонизирует бешеными темпами, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Китай своим мягким влиянием обволакивает весь мир, а Америка играет в русофобские игры в это время", — резюмировал эксперт.