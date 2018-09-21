Горелова: Молдова сможет экспортировать в Россию в два раза больше товаров

Советник президента по экономическим вопросам Елена Горелова рассказала о перспективах развития торговых отношений между Молдовой и Россией.

В Кишиневе начал свою работу молдо-российский экономический форум, в котором принимают участие более 500 бизнесменов, представителей общественных организаций и ассоциаций. В мероприятии также участвует советник президента по экономическим вопросам Елена Горелова, которая в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказала о перспективах развития молдавско-российских торговых отношений.

"В настоящее время по объемам товарооборота Российская Федерация занимает вторую строчку среди всех стран, с которыми мы торгуем. Это очень высокое место, но несколько лет назад она занимала первую позицию. Мы можем нарастить объем экспорта в РФ примерно в два раза. Максимальный объем товарооборота у нас составлял 1,5 миллиарда долларов, сейчас он равен 800 миллионам", — отметила Елена Горелова.

Эксперт также подчеркнула, что и российские потребители, и представители бизнес-среды с нетерпением ждут возвращения молдавских товаров на российский рынок.

"Российские потребители, которые традиционно покупали наши продукты — консервы, вино, яблоки, сливы и т.д., это помнят. Российские предприниматели, занимающиеся развитием агропромышленного комплекса, постоянно задают вопрос, когда мы в полном объеме вернемся на российский рынок", — рассказала собеседница.

Горелова также объяснила, когда будет решен вопрос по устранению барьеров, препятствующих экспорту молдавских товаров в полном объеме.

"Есть определенные моменты, которые этому мешают, к примеру — таможенные пошлины, но этот вопрос под контролем. Мы постоянно беседуем с российскими коллегами на предмет того, как избавиться от этого барьера. Я думаю, что в следующем году этот вопрос будет решаться. Мы находим аргументы для того, чтобы российская сторона к нам прислушалась", — заключила Горелова.