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Вячеслав Ионицэ
© Sputnik / Osmatesco

Ионицэ: Россия остается главным рынком сбыта молдавских фруктов

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Российская Федерация является не просто главным торговым партнером Молдовы, но по некоторым позициям и единственным, утверждает экономист Вячеслав Ионицэ.

Вопросы развития торгово-экономических отношений между Россией и Молдовой обсуждаются на молдо-российском экономическом форуме, проходящем сегодня в Кишиневе. На мероприятии собрались более 500 представителей бизнес-среды двух стран. 

Виталий Горинчой
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Одним из главных вопросов является увеличение объема экспорта молдавских товаров на российский рынок.

"Россия была главным партнером Молдовы до 2014 года. Если считать за десяти-двадцатилетний период, то Россия — главный наш партнер. За последние три года она потеряла свои позиции по двум причинам: первая — когда в Молдове был спад экспорта товаров, то сильнее всего он упал в России, а сейчас, когда мы набираем мощность, там мы просто недобираем", — рассказал экономист Вячеслав Ионицэ в интервью радиостудии Sputnik Молдова.

Несмотря на это, эксперт уверен, Россия является не просто одним из главных торговых партнеров республики, но и по некоторым позициям единственным.

"По отдельным видам товара Россия остается главным нашим партнером. Когда мы проводим опрос, люди говорят, что мы связаны именно с Россией. Это только показывает, что люди не глупы и прекрасно понимают, что Россия по некоторым позиция — не просто главный наш партнер, а единственный", — подчеркнул собеседник.

Ионицэ отметил, что Россия является основным рынком сбыта молдавских фруктов.

"В прошлом году 95% яблок мы экспортировали в Россию, 50% винограда тоже туда. Некоторые рынки Молдовы до сих пор очень связаны с Россией. За последние два года у нас наблюдается сильный рост экспорта, который обусловлен появлением новых секторов экономики, и новыми рынками. Подсолнух и пшеницу мы экспортируем везде, а именно фрукты завязаны на России", — заключил эксперт.

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Теги:
МРЭФ-2018, молдавские товары, рост экспорта в Россию, экспорт в РФ, Вячеслав Ионицэ, Экономика, бизнес и финансы


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