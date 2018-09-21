Назаров: Россия готова инвестировать в Молдову до миллиарда долларов ежегодно

В Молдову могут прийти многомиллионные инвестиции со стороны российских партнеров. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова заявил сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров, в рамках молдо-экономического форума, проходящего в Кишиневе. Однако, как отметил эксперт, для этого российским бизнесменам нужны гарантии.

"Сегодняшняя гарантия — это пока только президент Молдовы Игорь Николаевич Додон. В его руках сосредоточены эти гарантии: политические, экономические и правовые. Если говорить о больших инвестициях и долгосрочном сотрудничестве, то эти гарантии должны быть. Во-первых это безопасность ведения бизнеса. Второе — чтобы была гарантия инвестиций, чтобы любой, кто проинвестировал, мог это вернуть, за исключением случаев банкротства. И третье — это моральная составляющая, которая должна быть. Никто не должен указывать на дверь", — отметил Андрей Назаров.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Додон: для устойчивого развития Молдовы нужны инвестиции в 1 млрд долларов ежегодно

Собеседник также обозначил суммы, которые может получить Молдова.

"Если будут эти три составляющие гарантии, а мне кажется они будут, то тогда российский бизнес может быть не просто партнером для Молдовы, но и так называемым реактивным двигателем экономики республики. Мы сейчас обсуждаем какие инвестиции могли бы прийти в Молдову. Сегодня будут подписываться меморандумы и на 100 миллионов долларов. Только за форум мы можем выйти за сумму в 200-300 миллионов. Но, российский бизнес сегодня обладает гораздо большим потенциалом. Мы можем ежегодно инвестировать в Молдову до миллиарда долларов, но нам нужны гарантии", — заключил Назаров.