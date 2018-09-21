Политолог: Молдова может стать экономическим окном между Востоком и Западом

Российские предприниматели хотят инвестировать в Молдову. Такие заявления прозвучали сегодня в ходе молдо-российского экономического форума, на котором присутствовал и политолог Александр Ведруссов.

В интервью радиостудии Sputnik Молдова эксперт высказал мнение, что сейчас у Молдовы есть уникальный шанс стать экономическим окном между Востоком и Западом

"Нет таких трудностей, которые бы не могли преодолеть друзья. Все-таки наши народы дружественные, и мы видим решимость президентов наладить стабильный диалог, ведь инвестору нужна стабильность. Несмотря на все проблемы, которые мы обозначили на форуме, инвесторы заявляют о своей желании инвестировать в Молдову, в том числе в привязку и к рынку Евразийского союза, и к рынку Европейского союза. Молдова сейчас имеет уникальный шанс стать экономическим, а в перспективе и политическим окном между Востоком и Западом", — отметил собеседник.

По словам политолога, Молдова обладает хорошим экономическим потенциалом, который до сих пор не реализован в полном объеме.

"Да, у Молдовы нет выхода к морю, нет границ с Россией, но мы видим потенциал. Он заключается в том, что, во-первых, в Молдове самый трудолюбивый народ на постсоветском пространстве, а во-вторых, это хорошая территория и климат. Все говорят о том, что абсолютно не реализован потенциал, в том числе и в туристической сфере. В России есть миллионы людей, которые готовы приезжать в Молдову на классический советский отдых", — заключил Александр Ведруссов.