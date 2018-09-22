15:14 22 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.81
  • RUB0.25
  • RON4.23
  • UAH0.60
Поиск
Срочно:
Larisa Catrinici
© Sputnik / Osmatesco

Катринич: есть категория людей, наиболее подверженных онкозаболеваниям

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
82 0 0

Как определить, что человек находится в группе риска рассказала директор Онкологического института Лариса Катринич.

Онкологические заболевания могут застигнуть человека в любом возрасте, независимо от пола, национальности или социального слоя. Несмотря на это, мужчины в большей степени подвержены раку простаты, легких, кишечника и мочевого пузыря. Среди женщин чаще всего встречается рак молочной железы, шейки матки, кишечника и легких.

О том, как определить, что человек находится в группе риска в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказала директор Онкологического института Лариса Катринич. 

"Каждая онкология имеет свои критерии. Например, рак молочной железы. Девочки, которые имеют ранние аменореи, должны знать, что они в какой-то мере подвержены этому виду рака. Женщины, которые имеют поздние менопаузы, тоже говорят о эстрагенозависимой категории. Также те, кто не рожал, или у кого были поздние роды. Они все входят в группу риска", — отметила врач.

Рак является второй из основных причин смерти в мире; так, в 2015 г. от этого заболевания умерли 8,8 млн человек. Рак становится причиной практически каждой шестой смерти в мире. А рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин во всем мире — на него приходится 16% всех случаев заболевания раком среди женщин.

По теме

Ученые доказали: прием пищи перед сном может вызвать рак
Катринич: крем от загара не защитит от рака кожи
Катринич: к 2020 году число онкозаболеваний в мире увеличится вдвое
Теги:
рак груди, онкология, рак, Лариса Катринич, Медицина и здоровье


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Афиша визита Папы Римского в Ригу
    В Латвию едет Папа

    Как министр иностранных дел Латвии получил от Папы Римского графский титул, какой Папа извинился за жестокость христианизации и как пострадала от конкордата с Ватиканом православная церковь

  • Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов
    Чем болеют свиньи в Литве

    При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной

  • Флаг Эстонии и наручники
    Как снять то, чего нет

    В Эстонии 32-летний Евгений Славин осужден за сбор данных для российской разведки. Он фотографировал место, где когда-нибудь возможно будет построен аэродром НАТО.

  • Вид на Ялту со стороны Черного моря
    Южная Осетия продаст Крыму воду

    Южная Осетия представит свою продукцию на Ялтинском экономическом форуме-2019. Сегодня республика поставляет туда минеральную воду, но хочет большего

  • Афиша визита Папы Римского в Ригу
    В Латвию едет Папа

    Как министр иностранных дел Латвии получил от Папы Римского графский титул, какой Папа извинился за жестокость христианизации и как пострадала от конкордата с Ватиканом православная церковь

  • Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов
    Чем болеют свиньи в Литве

    При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Дрейфующий во фьорде айсберг, Гренландия
Последствия изменений климата: ледники в Гренландии начали таять
Теракт на военном параде в Иране
Шокирующее видео: смерть и ужас во время теракта в Иране
Дружба Молдовы и России: цифры и факты
Все, что нужно знать о партнерстве России и Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться