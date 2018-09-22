Нутрициолог: расскажу, как побороть тягу к сладкому

Как понять, что у вас зависимость от сладкого и как от нее избавиться в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказала нутрициолог Екатерина Дидык.

Горячий чай лучше всего согревает холодными осенними вечерами, который к тому же идет вкупе с шоколадной конфеткой, хрустящим печеньем или пирожным. Отказаться от такого лакомства готовы, пожалуй, только те, кто сидит на постоянных диетах и безрезультатно пытается похудеть.

А безрезультатными попытки являются именно из-за неумения отказаться от сладкого. Многие аргументируют это тем, что у них зависимость, и лишить себя сладкого они никак не могут.

На самом деле, способ побороть тягу к сладкому есть, даже если у вас действительно зависимость. О нем в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказала нутрициолог Екатерина Дидык.

"Если не получается резко перестать, начните с адекватного снижения. Существует три причины потребления сахара. Первая — это привычка. Если вы просто привыкли после обеда приходить домой и пить чай с печеньем, то это не про любовь к сладкому, это просто привычка, такая же как курение. Вторая причина — психологическая. Когда вы расстроились, у вас стресс, вы пошли купили торт и заели. Задайте себе вопрос, почему вы едите сладкое. Если это происходит, когда вы устаете, нервничаете, и т.д., то нужно найти вещи, которые вас бодрят и другие источники радости, будь то прогулка или объятия", — рассказывает собеседница.

Сложнее всего отказаться от сладкого тем, у кого настоящая зависимость.

"Это физиологическая зависимость. Тут проблема может быть в том, что человек просто не доел в течении дня и не питался полноценно. Если он это исправит, то уже не будет так сильно хотеться. И вторая проблема — это отсутствие минералов. Минералы хром, цинк, кальций и магний убирают тягу к сладкому, если у вас существует реальная зависимость", — отметила Екатерина Дидык.

По ее словам, определить действительно ли у вас физиологическая зависимость очень просто. Если поздно вечером, лежа в постели вы хотите сладкого и готовы встать и пойти в магазин — тут можно говорить о зависимости, в остальных же случаях — это просто привычка.