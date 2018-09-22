Алхазов: молдавская команда может победить в кубке "Дружбы народов" в Минске

О шансах молдавской команды на победу в международном турнире по интеллектуальным играм "Дружба народов" рассказал обладатель Хрустальной совы в московском телеклубе "Что? Где? Когда?" Григорий Алхазов.

Молодёжный кубок "Дружба народов" пройдёт 15-16 декабря в Минске. Турнир проходит уже во второй раз. Впервые он проводился в России. Тогда участие принимали команды молодых интеллектуалов из 11 стран: России, Белоруссии, Украины, Молдовы, Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Узбекистана. В Минске, помимо них, будут и представители Грузии, Польши, Финляндии, Израиля, Германии.

У Молдовы большой потенциал для участия в подобных играх, считает обладатель Хрустальной совы в московском телеклубе "Что? Где? Когда?" Григорий Алхазов. Такое мнение он выразил в эфире программы "Утро на Sputnik'e".

"Это достаточно молодой, но уже самый крупный подобный турнир для молодежных команд. У нас есть хорошие, способные ребята. Прошел синхронный отбор, когда один и тот же пакет вопросов отправляется на разные площадки в Кишиневе, Ереване, Минске, Москве и т.д. Схема турнира была такая, что капитан команды победителей получил право в дальнейшем сформировать сборную Молдову, которая будет выступать на кубке "Дружбы народов"", — рассказал Григорий Алхазов.

Собеседник уверен, молдавская команда покажет достойный результат.

"Я надеюсь, что нашей команде Молдовы удастся себя проявить, уже отдельные результаты есть. Что касается команд такого уровня, нам еще есть куда расти, но, я думаю, все получится", — заключил Алхазов.