Грамма: прививки – это обязательная процедура, а не чей-то каприз

Настоящий скандал разгорелся вокруг решения Министерства здравоохранения не допускать к занятиям в школах детей, которым не сделали прививку от кори. Родители, отказавшиеся делать прививку своим детям, пообещали обратиться во все судебные инстанции, вплоть до Европейского суда по правам человека, если их дети не будут допущены к занятиям.

Такое заявление в эфире программы "Утро на Sputnik'e" прокомментировала доцент Школы менеджмента общественного здоровья Родика Грамма.

"Это решение исходит из нашего законодательства, и это обязывает родителей подумать о благе своих детей, прежде чем решать вакцинировать или нет. Они должны понять, что являются частью общества, и это подразумевает некоторые правила. Их нужно призвать к ответственности, потому что вакцинация — это не просто чей-то каприз, это обязательный момент для обеспечения общественного иммунитета", — отметила собеседница.

По ее словам, отказ от прививок может вернуть в общество те болезни, о которых уже удалось забыть благодаря вакцинации.

"У нас, к счастью, уже нет полиомиелита в обществе, нет дифтерии, мы забыли об этих болезнях и о той трагедии, которые они могут причинять нашему обществу. Из-за халатности родителей мы сегодня приходим к моменту, что все эти болезни могут возвращаться. Из-за того, что кто-то не верит в вакцины, это ведет нас к тому, что мы возвращаемся к ситуации до открытия вакцин", — заключила Родика Грамма.