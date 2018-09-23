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Татьяна Фомина
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Фомина: куда и зачем в Молдове продают людей

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Главный аналитик международной правозащитной организации La Strada Татьяна Фомина рассказала о феномене торговли людьми в Молдове.

В течение 2017 года генеральная прокуратура зарегистрировала 222 преступления, связанных с торговлей людьми в Молдове. Из них 41 преступление было связано с торговлей детьми, 22 случая принудительного труда, и 55 случаев — сутенерство.

Главный аналитик международной правозащитной организации La Strada Татьяна Фомина рассказала в программе "Утро на Sputnik'e" о том, какие формы эксплуатации в Молдове наиболее распространены.

"Три формы, наиболее распространенной эксплуатация это: трудовая (более 50% людей выполняют работу, на которую они были не согласны, или не получили за нее оплату, или же оплату в меньшем размере), сексуальная эксплуатация, и эксплуатация о попрошайничестве. Этим трем видам подвергаются граждане Молдовы, при чем не только при переезде в другую страну, но и на территории само страны, переезжая из села в город и т.д. ", — рассказала эксперт.

По ее словам, помимо основным форм торговли людьми, в Молдове присутствует и трафик органами.

"Были и случаи трафика органами в Молдове. Иногда это происходит без согласия людей, а иногда им обещают какую-то приличную сумму, а выплачивают гораздо меньше. Кроме того, операция производится в неподобающих условиях и у человека потом возникают большие проблемы со здоровьем", — отметила Татьяна Фомина.

Жертвами трафика, по словам эксперта, становятся не только взрослые, но и дети.

"Торговля детьми связана с фактом их перевозки в другую местность. Большинство случаев происходит в Молдове. Это и сексуальная и трудовая эксплуатация. Официальные данные Национально центра по борьбе с торговлей людьми за 2017 год показали 48 случает торговли людьми, из них 38 на территории Молдовы", — заключила Фомина.

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Теги:
трафик людей, секс-туризм, торговля людьми, Общество


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