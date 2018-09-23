Борта: как выявить предрасположенность к порокам у ребенка

Наверное, каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок в будущем стал успешным, высококлассным специалистом, и просто хорошим человеком. Да и сами дети часто мечтают о том, что в будущем станут хорошим врачами, успешными спортсменами, известными артистами и т.д.

Никто точно не знает, как сложиться судьба ребенка, но увидеть его предрасположенность к различным порокам можно, исходя из того, в какой семье он родился, утверждает специалист по профориентации Светлана Борта.

"Это обычно видно по семье. Если на ребенка не обращают внимания, если в семье есть алкоголики, если они игнорируют ребенка, то можно сказать, что этот человек из-за недостатка гормонов счастья будет пробовать разное, и рано или поздно встретится и с наркотиками, и с курением. Он найдет компанию вне дома, где его будут поддерживать и любить. Самое страшное, когда ваш ребенок ищет поддержку у людей асоциальной наклонности", — отметила собеседница в эфире программы "Экспертиза".

Эксперт также рассказала о том, что делать, если ваш ребенок дружит с ребенком из неблагополучной семьи.

"Если вы знаете, что ваше ребенок дружит с другим ребенком, в семье которого есть алкоголики, и которому очень не повезло в жизни, то проявите и к нему свое внимание. Найдите пять минут и на другого ребенка, объясняйте ему, поддерживайте, подсказывайте, ведь они и так изолированы. Он не может получить опыт в своей семье"