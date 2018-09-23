Комендант: нужно ли использовать эпидуральную анестезию при родах

Эпидуральная анестезия сегодня является самым популярным медикаментозным способом обезболивания при родах. Чтобы роды прошли максимально безболезненно, мечтает, наверное, каждая женщина, однако это не так безопасно для здоровья, утверждает врач акушер-гинеколог Родика Комендант.
"Эпидуральная анестезия хороша, но, как и любая медицинская процедура имеет свои показания. Если боль во время родов превышает порог, который женщина может выдержать, то это как раз показание. А если это просто желание избежать боли, то нужно говорить с пациенткой и говорить, что эта процедура не так безобидна. Я бы не сказала, что необходимо процент этих процедур поднять", — отметила собеседница в эфире программы "Утро на Sputnik'e".
По словам Родики Комендант, испытывать боль во время родов женщине даже полезно.
"Даже боль во время родов — это не всегда плохо, а даже хорошо. Это предоставит ребенку так называемый физиологический стресс, который подготовит его к существованию вне мамы", — подчеркнула врач.