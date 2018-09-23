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Елена Бычева
© Sputnik / Miroslav Rotari

Психолог: почему после 30 лет женщине труднее выйти замуж

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Каков шанс встретить мужчину своей мечты после тридцати лет рассказывает психолог Елена Бычева.

Роскошная свадьба и удачный брак — об этом, наверное, мечтает каждая девушка в 18 лет. Для некоторых замужество становится главной жизненной целью. Однако если женщине не удалось выйти замуж до двадцати семи лет, то сделать это после будет крайне трудно. Такое мнение высказала психолог Елена Бычева в программе "Утро на Sputnik'e".

"К двадцати семи годам женщина уже становится на ноги, много чего узнает, путешествует, у нее уровень притязаний к миру намного больше, и тогда и уровень претензий к партнеру намного больше", — утверждает собеседница.

По ее словам, в восемнадцать лет девушки воспринимают брак слишком легкомысленно. Они уверенны, что партнер сможет измениться, или же изменятся они сами.

"В 18 лет все кажется в розовом свете, девушка влюбляется и уверенна, что даже если что-то не устраивает, то все может изменится. А к двадцати семи годам люди уже понимают, что не все так просто. Себя уже лучше понимают, про партнеров что-то знают", — заключила Елена Бычева.

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Теги:
замужество, развод, брак, Общество


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