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Давид Мелик-Гусейнов
© Photo : из личного архива Д. Мелик-Гусейнова

Врач: туберкулез страшнее рака и СПИДа

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Директор российского НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал отчет ВОЗ о ситуации с туберкулезом.

Всемирная организация здравоохранения назвала туберкулез самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире и призвала принять срочные меры для противодействия ему, сообщает РИА Новости.

По данным ВОЗ, несмотря на глобальные усилия по предупреждению распространения болезни, только в 2017 году туберкулезом заразились десять миллионов человек, летальным исходом закончились 1,6 миллионов случаев заболевания.

Директор российского НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов рассказал о масштабах проблемы в эфире радио Sputnik.

"Туберкулез — это, действительно, самое страшное заболевание, потому как очень много резистентных форм, и современные антибиотики очень часто оказываются бессильными при лечении. Здесь вопрос лежит в плоскости не улучшения лечения, хотя это тоже важно, а в большей степени нужно заниматься профилактикой, противодействующей распространению туберкулеза. Это и полноценные условия пребывания туберкулезных больных, и их питание, и свежий воздух, и профилактические медицинские процедуры", — сказал эксперт.

Туберкулез страшнее заболеваний, которые мир привычно считает самыми ужасными, отметил врач.

"Конечно, фармакология не стоит на месте, придумываются все новые лекарственные препараты, но какими бы ни были антибиотики, туберкулез — это такая проблема, которая зачастую не поддается лечению, потому что бактерии приспосабливаются к воздействию этих антибиотиков. То, что каждый четвертый житель планеты подвержен этому заболеванию, делает эту угрозу страшнее СПИДа, онкологии, если говорить о масштабах распространения. Это очень серьезный вызов для человечества в XXI веке", — резюмировал собеседник.

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Теги:
лечение туберкулеза, ВОЗ, туберкулез, болезнь, Давид Мелик-Гусейнов, Молдова, Россия


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