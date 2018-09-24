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Вячеслав Кунев
© Sputnik / Osmatesco

Кунев: как в Молдове инвестировать в вино и получить сверхприбыль

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Тема:
МРЭФ-2018: новости (66)
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Президент блокчейн-ассоциации Молдовы рассказал о создании в Молдове новой инвестиционной платформы.

Виноделие и IT — именно такой была тема доклада на первом молдо-российском экономическом форуме собеседника Sputnik Молдова Вячеслава Кунева. Как связаны эти, казалось бы, далекие друг от друга отрасли, на первый взгляд, абсолютно не пересекающиеся? На эти и другие вопросы ответил президент блокчейн-ассоциации Молдовы Вячеслав Кунев.

"Смысл в том, что мы начали делать инвестиционную платформу, которая позволяет инвестировать в вино на ранних стадиях его производства — например, когда оно еще в бочке. Ваш доход в таком случае составит не менее 15-20 процентов годовых. Мы просто предлагаем инструмент инвестирования", — объяснил эксперт.

Молдова вовсе не пионер в этом инвестиционном направлении, говорит собеседник, однако прибыль при правильной инвестиции в вино может быть очень и очень серьезной.

"Такие рынки уже существуют, правда, в основном вокруг бордоских вин во Франции, ведь экономисты продемонстрировали, что инвестиции в вино — это второй в мире по доходности способ инвестирования. Поэтому во Франции уже есть винные инвестиционные фонды, и уровень прибыли может быть намного выше 20 процентов — если вы правильно угадали вино, и его способность со временем становиться лучше", — резюмировал Кунев.

Тема:
МРЭФ-2018: новости (66)

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Теги:
IT, виноделие, инвестиции, вино, Молдова, Франция


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