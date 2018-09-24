20:33 24 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.79
  • USD16.83
  • RUB0.25
  • RON4.25
  • UAH0.60
Поиск
Натан Джилл
© Sputnik / Osmatesco

Евродепутат: в Молдове не должны надеяться на то, что ЕС решит все проблемы

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
131 0 0

Депутат Европейского парламента от Великобритании Натан Джилл рассказал в интервью радиостудии Sputnik Молдова, почему жителям Молдовы не стоит возлагать большие надежды на присоединение республики к Евросоюзу.

Европарламентарий приехал в Кишинев для участия в молдо-российском экономическом форуме, который проходил с 20 по 22 сентября. По его словам, он принял приглашение, потому что уверен — наша республика занимает важное геополитическое положение в Европе, и ей важно понять необходимость сохранения своей независимости.

"Молдова является мостом между Востоком и Западом, и многие в республике понимают это. Однако при этом многие жители вашей страны смотрят на ЕС как на панацею. И рассматривают ЕС как способ решения внутренних проблем", — рассказал Джилл на форуме МРЭФ-2018. 

Александр Любимов
© Sputnik / Osmatesco
Любимов: пришло время создать в Молдове европейский проект за русские деньги

"Меня пригласили на этот форум, и я считаю, что так как ваша страна занимает важное положение, она может стать мостом между Востоком и Западом. Я знаю, что многие в Молдове также смотрят на ЕС. Они рассматривают Европу, как способ решения тех проблем, с которыми сталкивается страна", — отметил Натан Джилл в беседе с журналистами радиостудии Sputnik Молдова.

Однако европарламентарий считает, что жители Молдовы в этом отношении заблуждаются.

"Я приехал в Кишинев рассказать, что ЕС, возможно, не совсем то, что о нем думают. Выгоднее и лучше Молдове оставаться независимой, с тем, чтобы вы могли торговать и с Востоком, и с Западом, торговать без предпочтений и без оглядки на какой-либо вектор", — пояснил политик.

По его словам, Великобритания — первая страна, где поняли, что на самом деле представляет собой Евросоюз. И Brexit — яркое тому подтверждение. Более того, евродепутат считает, что по стопам Великобритании последуют и другие страны. Число евроскептиков в объединенной Европе растет, а это порождает необратимые процессы, добавил он.

По теме

Итоги МРЭФ: российский бизнес увидел, как можно вкладывать деньги в Молдову
Итоги МРЭФ в Кишиневе: крупные проекты и выгодные деловые связи
Итоги МРЭФ: на что жаловались аграрии России и Молдовы
Итоги МРЭФ: Молдова должна стать мостом между Европой и Азией
Теги:
ЕС, Молдова, евроинтеграция, Натан Джилл, Политика


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Журналисты Sputnik на МРЭФ-2018
Как работала команда Sputnik Молдова на МРЭФ-2018 - фото
Белым медведям грозит вымирание
Белым медведям грозит вымирание - почему над ними нависла угроза - видео
Самые распространенные языки мира
Какой язык учить и как сделать правильный выбор

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться