Евродепутат: в Молдове не должны надеяться на то, что ЕС решит все проблемы

Депутат Европейского парламента от Великобритании Натан Джилл рассказал в интервью радиостудии Sputnik Молдова, почему жителям Молдовы не стоит возлагать большие надежды на присоединение республики к Евросоюзу.

Европарламентарий приехал в Кишинев для участия в молдо-российском экономическом форуме, который проходил с 20 по 22 сентября. По его словам, он принял приглашение, потому что уверен — наша республика занимает важное геополитическое положение в Европе, и ей важно понять необходимость сохранения своей независимости.

"Молдова является мостом между Востоком и Западом, и многие в республике понимают это. Однако при этом многие жители вашей страны смотрят на ЕС как на панацею. И рассматривают ЕС как способ решения внутренних проблем", — рассказал Джилл на форуме МРЭФ-2018.

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"Меня пригласили на этот форум, и я считаю, что так как ваша страна занимает важное положение, она может стать мостом между Востоком и Западом. Я знаю, что многие в Молдове также смотрят на ЕС. Они рассматривают Европу, как способ решения тех проблем, с которыми сталкивается страна", — отметил Натан Джилл в беседе с журналистами радиостудии Sputnik Молдова.

Однако европарламентарий считает, что жители Молдовы в этом отношении заблуждаются.

"Я приехал в Кишинев рассказать, что ЕС, возможно, не совсем то, что о нем думают. Выгоднее и лучше Молдове оставаться независимой, с тем, чтобы вы могли торговать и с Востоком, и с Западом, торговать без предпочтений и без оглядки на какой-либо вектор", — пояснил политик.

По его словам, Великобритания — первая страна, где поняли, что на самом деле представляет собой Евросоюз. И Brexit — яркое тому подтверждение. Более того, евродепутат считает, что по стопам Великобритании последуют и другие страны. Число евроскептиков в объединенной Европе растет, а это порождает необратимые процессы, добавил он.