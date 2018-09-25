Эксперт: мало кто знает о последствиях торговой войны между США и Китаем

Весь мир стал заложником противостояния между США и Китаем, а последствия торговой войны значительным образом отразятся на всей мировой экономике, считает политолог Павел Салин.

Отношения США и Китая резко испортились весной этого года, когда между странами началась торговая война. С начала апреля Вашингтон вводил торговые пошлины, а Китай соразмерно отвечал на них, несмотря на достигнутые в мае договоренности. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам американских властей, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.

Войну между Китаем и США нельзя назвать вялотекущей, уверен директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации Павел Салин. По его словам, стоимость решений в рамках этого противостояния достигает сотен миллиардов долларов.

"Размах войны на сотни миллиардов, а каждый удар стоит как минимум десятки миллиардов, а иногда и сотни миллиардов долларов. Это экономическая война мирового масштаба. Поэтому она не вялотекущая, она находится в активной фазе и может нанести серьезный удар по всей мировой экономике", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Как отмечают экономисты, торговое и политическое противостояние между США и Китаем дорого обойдется мировой экономике. Это уже в следующем году отразится в значительных потерях мирового экономического роста.

© Sputnik / Владимир Вяткин Торговля - повод для войны: в чем Китай обвиняет американцев

"Звучат прогнозы специалистов, что это может стоить мировому экономическому росту в 1,6%. Если по итогам этого года ожидается рекордный рост мировой экономики в 3,9%, то в следующем году уже 2,3%. Минус 1,6% — это следствие американо-китайского противостояния", — подчеркнул он.

И повлиять на эти процессы не в состоянии ни одна из стран мира, добавил Павел Салин.

Для этого необходимо иметь экономический потенциал, сопоставимый с Китаем или США, чем не могут похвастаться даже развитые страны Евросоюза.

"Это дело двух игроков, а заложниками этого противостояния является весь мир", — резюмировал собеседник.