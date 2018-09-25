15:40 25 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.81
  • USD16.84
  • RUB0.26
  • RON4.25
  • UAH0.60
Поиск
Павел Салин
© Photo: Свободная Пресса

Эксперт: мало кто знает о последствиях торговой войны между США и Китаем

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
60 0 0

Весь мир стал заложником противостояния между США и Китаем, а последствия торговой войны значительным образом отразятся на всей мировой экономике, считает политолог Павел Салин.

Отношения США и Китая резко испортились весной этого года, когда между странами началась торговая война. С начала апреля Вашингтон вводил торговые пошлины, а Китай соразмерно отвечал на них, несмотря на достигнутые в мае договоренности. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам американских властей, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.

Войну между Китаем и США нельзя назвать вялотекущей, уверен директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации Павел Салин. По его словам, стоимость решений в рамках этого противостояния достигает сотен миллиардов долларов.

"Размах войны на сотни миллиардов, а каждый удар стоит как минимум десятки миллиардов, а иногда и сотни миллиардов долларов. Это экономическая война мирового масштаба. Поэтому она не вялотекущая, она находится в активной фазе и может нанести серьезный удар по всей мировой экономике", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Как отмечают экономисты, торговое и политическое противостояние между США и Китаем дорого обойдется мировой экономике. Это уже в следующем году отразится в значительных потерях мирового экономического роста.

Пекин.
© Sputnik / Владимир Вяткин
Торговля - повод для войны: в чем Китай обвиняет американцев

"Звучат прогнозы специалистов, что это может стоить мировому экономическому росту в 1,6%. Если по итогам этого года ожидается рекордный рост мировой экономики в 3,9%, то в следующем году уже 2,3%. Минус 1,6% — это следствие американо-китайского противостояния", — подчеркнул он. 

И повлиять на эти процессы не в состоянии ни одна из стран мира, добавил Павел Салин.

Для этого необходимо иметь экономический потенциал, сопоставимый с Китаем или США, чем не могут похвастаться даже развитые страны Евросоюза.

"Это дело двух игроков, а заложниками этого противостояния является весь мир", — резюмировал собеседник.

По теме

Китай отменил торговые переговоры с США
Китай лишит Европу топлива с помощью России
Холодков: Китай предохранит российскую экономику от западных санкций
Колотов: Китай правильно поступил, введя пошлины на американские товары
Теги:
Китай-США, торговая война, мировая экономика, последствия, Павел Салин


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Журналисты Sputnik на МРЭФ-2018
Как работала команда Sputnik Молдова на МРЭФ-2018 - фото
Белым медведям грозит вымирание
Белым медведям грозит вымирание - почему над ними нависла угроза - видео
Самые распространенные языки мира
Какой язык учить и как сделать правильный выбор

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться