Пойсик: о главных итогах молдо-российского экономического форума

Первый МРЭФ прошел 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе приняли участие более 500 человек, в том числе политики и представители бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕС и ЕАЭС. О главных итогах этого события в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Михаил Пойсик.

"Говорят, что это событие было самым крупным из подобных за все годы независимости Молдовы. Главный итог — российская сторона показала свою открытость для диалога, открыла нам дверь — это, кстати, уже не в первый раз", — отметил эксперт.

Вместе с тем, собеседник сказал и про "ложку дегтя" — по его мнению, то, что власть в лице правительства проигнорировала это мероприятие — негативный симптом, который плохо скажется на экономике страны.

"К сожалению, тот факт, что никто от правительства, от власти, не присутствовал, и что они проигнорировали это мероприятие — это печально. Считают, что все, что делает Додон и партия социалистов — нужно игнорировать и замалчивать. Но забывают простую вещь — если вам некому продать продукцию, то ваше производство просто бессмысленно. Ведь на форуме сказали, что инвестировать в Молдову миллиард долларов — не проблема", — заявил Пойсик.