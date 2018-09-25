Эксперт: нефть не должна дешеветь, нынешняя цена справедлива

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль рассказал о том, почему повышение цен на нефть эталонных марок - это ожидаемое и нормальное явление.

Цена на нефть эталонных марок резко выросла в понедельник 24 сентября в ходе азиатских торгов, и тенденция эта сохраняется: цена Brent достигла пика с ноября 2014 года после заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль считает это повышение и сформированную сейчас цену на нефть справедливыми, о чем он рассказал в эфире радио Sputnik.

"Я считаю, что цена на нефть сегодня приближается к той цифре, которую я всегда считал справедливой — по моему мнению, это примерно 80 долларов за бочку. В связи с тем, что достаточно большой объем нефти добывается на шельфовых месторождениях, где затраты значительно больше, чем на суше. Хотя и на суше сейчас затраты разные, сегодня "легкой нефти" уже практически не осталось", — отметил эксперт.

Вместе с тем собеседник уверен, что слишком высокая цена нефти также несет в себе ряд негативных моментов.

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"Слишком большая цена на нефть имеет ряд негативных моментов — во-первых, эта цена в любой момент может упасть. Во-вторых, увеличение цены нефти приводит к тому, что появляются дополнительные возможности у тех, у кого сегодня себестоимость высокая. Это касается и сланцевой нефти США, это касается нефти, которая добывается в Канаде из нефтяных песков, там себестоимость 55-60 долларов за бочку — и, если цена ниже, то и добыча там прекращается", — резюмировал Шмаль.