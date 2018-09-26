Тарлев: чем Молдова интересна российскому бизнесу

Бывший премьер-министр республики рассказал о том, чем привлекает Молдова российских инвесторов.

Бывший премьер-министр Молдовы Василий Тарлев, участник первого молдо-российского экономического форума, отметил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что в настоящий момент страна как никогда привлекательна для российских инвесторов.

"У Молдовы хорошее географическое расположение: между востоком и западом. Кроме того, из-за нынешнего состояния экономики Украины многие российские инвесторы ищут новое место, и Молдова вполне подходит", — сказал Тарлев.

Схожесть менталитета и общая история — вот только часть того общего, что объединяет молдаван и россиян.

"Мы и россияне очень похожи, в основном, мы одинаково воспитаны при СССР, знаем русский язык. У нас хорошие отношения и с СНГ, и с ЕС, и Молдова сейчас как никогда привлекательна для российского бизнеса, думаю, перспективы экономических отношений с Россией очень хорошие", — резюмировал собеседник.