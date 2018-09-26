Эксперт: еще одну страну втягивают в НАТО

Втягивание Македонии в ЕС и НАТО по сути будет означать, что эта страна полностью попадет в орбиту американского влияния, так прокомментировал эксперт РИСИ Игорь Пшеничников смысл предстоящего 30 сентября этого года референдума по изменению названия Республики Македония.

"Власти Македонии намерены втянуть страну в Североатлантический альянс и Евросоюз, но пока этому препятствует территориальный спор с Грецией. Афины протестуют против того, чтобы в Евросоюзе и НАТО была страна с таким названием: греки считают, что это исконное название одной из их северных областей", — сказал политолог.

Эксперт утверждает, что подавляющее число жителей Македонии — не менее 70% — категорически против переименования страны, полагая, что это разрушит их национальную идентичность. Более того, даже президент страны Георге Иванов отказался участвовать в плебисците. Однако западные политики не перестают убеждать македонцев "правильно" проголосовать 30 сентября.

"Македонскому народу не нужно вступление в НАТО. За этим шагом явно прослеживается политика США и Брюсселя, которые пытаются втянуть Македонию в Североатлантический альянс. Таким образом, американцы надеются провести очередной раунд утверждения своих позиций на Западных Балканах", — резюмировал эксперт.