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Юрий Ников
© Sputnik / Osmatesco

Ников: бизнес-климат в Молдове хорош для тех, кто работает, а не ворует

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Как у природы нет плохой погоды, так и в бизнесе климат всегда благоприятен, если ты вписываешься в установленные условия, считает молдавский предприниматель Юрий Ников.

Собеседник радиостудии Sputnik Молдова не согласен с утверждениями о том, что в республике неблагоприятная бизнес-среда, а предпринимателей всячески "зажимают", не позволяя развиваться.

"Есть все предпосылки, и что касается законодательства, и всего остального, чтобы открыть бизнес и работать в Молдове. Говорят, что у нас нет благоприятного бизнес-климата. Здесь все зависит от того, чем занимается бизнесмен, и от того, насколько он честен", — отметил Юрий Ников в программе "Экспертиза".

По его словам, успех в бизнесе прямо пропорционален труду и усилиям, приложенным для его развития. Легких денег не бывает, говорит предприниматель. Хотя и сегодня некоторые предпочитают идти самым коротким и рисковым путем. А потом, попадая в неприятные ситуации, винят во всем неблагоприятный бизнес-климат. 

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"Если ты хочешь заниматься переработкой или сельским хозяйством, надо вкладывать большой труд в эту деятельность. Для этих бизнесменов климат хороший. А если ты взял работу и не выполнил ее, а потом пришла прокуратура с проверками за то, что ты не выполнил своих обязательств, то начинают говорить про плохой бизнес-климат. Я думаю, что для того, кто хочет работать и создавать бизнес, климат благоприятный. Говорят, что у природы нет плохой погоды. Так и в бизнесе", — подчеркнул бизнесмен.

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Теги:
бизнес-среда, предпринимательство, условия, Молдова, Юрий Ников, Экономика, бизнес и финансы


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