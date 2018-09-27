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Виктор Жук
© Sputnik / Miroslav Rotari

Жук: откажется ли Молдова от института президентства

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Политолог прокомментировал высказывания спикера парламента Андриана Канду

Спикер парламента Андриан Канду подписав, по решению Конституционного суда, вместо президента Игоря Додона указы о назначении новых членов правительства, прокомментировал ситуацию.

"Хочу спросить: а нужен ли нам институт президентства и президент, стоит ли тратить на это деньги, если уже в четвертый раз мы исполняем его обязанности", — сказал Канду.

Некоторые эксперты расценили это заявление как чуть ли не начало процедуры сворачивания института президентства в стране. Возможно ли это — на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил заместитель директора Института по правовым и политическим исследованиям Академии наук Молдовы Виктор Жук.

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"Это неправильно. Канду не только председатель парламента, но и юрист. И все должны знать — каждое государство должно иметь главу. В республиках это президент. Другое дело, какие он имеет полномочия, в разных политических системах они разные. Если в Молдове депутатский корпус долго не мог избрать президента, то это не означает, что президент не нужен. Это ненормально если эту должность упразднят", — сказал эксперт.

Отменить пост президента не так просто, уверен Жук, и слова Канду, по всей видимости, это в большей степени эмоции.

"Для этого надо менять Конституцию, это очень сложно. Думаю, это было сказано ради риторики и софистики. В условиях прелюдии к предвыборным баталиям", — объяснил политолог.

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Теги:
Канду, президент Додон, Додон, должность, президент, Виктор Жук, Молдова


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