Гайчук: "забреют" ли молдаван в румынскую армию

Жителей Молдовы, у которых есть румынское гражданство, должны призвать в армию Румынии в случае объявления осады или войны, это предусматривает законопроект румынского министерства обороны.

Что интересно — предложенные поправки касаются не только румын, проживающих на территории этой страны, но и постоянно находящихся за границей.

Стоит ли волноваться гражданам Молдовы, обладающим румынским гражданством, коих в стране и за ее пределами немало? На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил экс-министр обороны Виктор Гайчук.

"Я думаю, что — да, волноваться нужно, ведь все это создает непонятные ситуации. К примеру, человек живет в Кишиневе, а его призывают на военные сборы в Бухарест. Приходим к абсурду. Для меня лично это тупиковая ситуация", — сказал эксперт.

Впрочем, в данной ситуации, проистекающей из законопроекта минобороны Румынии, странностей довольно много, и разъяснить их пока не в состоянии никто.

"У меня возникают вопросы как у гражданина, и тем более как у военного — когда человек обладает двумя гражданствами, и, к примеру, между этими двумя странами возникают какие-то трения. Что ему делать, и как должны реагировать государственные органы? Это вызывает очень и очень много вопросов", — резюмировал собеседник.