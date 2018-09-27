Крутаков о разоблачении "агентов ГРУ" : эта песня будет звучать вечно

В среду сайт британского проекта Bellingcat в сотрудничестве с изданием Insider опубликовал материал, в котором утверждается, что Боширов "на самом деле" является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига. Ранее Bellingcat уже распространял информацию, не находившую подтверждения.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала публикацию вбросом.

"Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлен сразу же после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России. Доказательств нет — соответственно, продолжают информационную кампанию, основная задача которой — отвлечь внимание от главного вопроса: "Что произошло в Солсбери?" — написала дипломат, которую цитирует РИА Новости.

"Действительно, эта музыка будет вечной, если сменят батарейку. Идет работа с сознанием западного избирателя и обывателя, идет работа со стереотипом восприятия. Когда такие комбинации разыгрываются, никто не рассчитывает на рациональное мышление", — отметил Крутаков в эфире радио Sputnik.

© Sputnik / Владимир Трефилов "Дело Скрипалей": Маргарита Симоньян взяла интервью у Петрова и Боширова

Заявления британской стороны выглядят противоречиво и неубедительно, считает политолог, и ни одна логика не может их объяснить. Однако вокруг этих инсинуаций все танцуют и крутятся, разыгрывая историю с офицерами ГРУ, отравившими Скрипалей.

"Потому что созданный еще при Рейгане стереотип "империи зла", чтобы бороться с Советским Союзом, а Советским Союзом всегда для Запада была Россия, создает моральное оправдание любых действий против этой "империи зла", — добавил Крутаков.

По мнению политолога, вся эта история с Петровым и Бошировым напоминает сценарий из известного французского фильма "Высокий блондин в черном ботинке" с Пьером Ришаром. Когда спецслужбы выбирают в качестве "спецагента" чудаковатого блондина, звучит фраза — "но он же дурак". "Ну и что, — отвечают ему, — тем загадочней он будет выглядеть для противоположной спецслужбы".

"Когда Петрова и Васечкина выбирали в Великобритании в качестве будущих агентов ГРУ и отравителей Скрипалей, они выбрали самых непонятных, самых каких-то "фриковатых" ребят. Любое оправдание в этой ситуации выглядит странно и неестественно, и тем загадочней оно становится. Вокруг этого и разыгрывается комбинация. Это классика", — заключил он.