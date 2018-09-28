Эксперт: интересен ли Тирасполь для туристов, ностальгирующих по СССР

Доктор хабилитат экономики, профессор Института международных отношений Юрий Кротенко рассказал о том, поедут ли в приднестровский регион туристы "за ностальгией".

Ностальгические туры — подобная отрасль туризма становится все более популярной. Молдова, кстати, привлекает жителей бывшего СССР большим количеством сохранившихся зданий советской постройки и соответствующей инфраструктурой. Однако порой можно услышать, что любителей "путешествий в СССР" еще больше привлекает левобережье Днестра — своей спецификой, лозунгами, флагами и бюстами Ленина.

© Sputnik / Irina Leahova Агент 007: Фраттини вручил приднестровцам первые нейтральные автономера

Так ли это — на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил эксперт по туризму, доктор хабилитат экономики, профессор Института международных отношений Юрий Кротенко.

"Ленин там, действительно, есть. А еще есть улица Ленина, она, кстати, есть не только там, она есть и в Москве, и в Комрате, к примеру. Есть много населенных пунктов, имеющих историческую память. У нас была интересная идея, когда на здании в центре Кишинева повесили доску со всеми старыми названиями проспекта Штефана чел маре. Провисела она недолго. А ведь история всегда привлекает туристов", — сказал эксперт.

Ноу-хау от молдавских властей: как повысить качество жизни населения страны>>>

Вместе с тем, политолог сомневается, что левый берег Днестра удовлетворит ностальгирующих по СССР — времена изменились и там царит такой же капитализм, как и везде на постсоветском пространстве.

"Из приднестровского региона уже нельзя сделать советский заповедник. Там же действуют другие законы, там существует предпринимательство, там существуют органы власти, больше похожие на нынешние кишиневские, чем на советские. Говорить, что там осталось многое от "совка", нельзя. Сделать аналог американской резервации для индейцев не получится — нужно двигаться вперед", — объяснил Кротенко.