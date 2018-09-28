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Илья Кравченко
© Photo: РИСИ

Эксперт: политики Европы ждут ухода Трампа

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Эксперт Российского института стратегических исследований Илья Кравченко рассказал о том, как лидеры Евросоюза относятся к деятельности нынешнего американского президента.

Последнее выступление Дональда Трампа на Генассамблее ООН говорит о том, что он продолжает вести себя как лидер, который не воспринимает другого мнения или критики, что вызвало весьма эмоциональную и редкую в стенах этого института реакцию — смех. Вместе с тем, смешного тут мало, утверждает эксперт РИСИ Илья Кравченко — США продолжают гнуть свою линию мировой исключительности.

"Посыл Трампа о том, что США должны стать примером для международного сообщества, что другие страны должны оглядываться на Америку, объединяться с ней, следовать в фарватере ее политики и американского образа жизни, олицетворяет старую добрую идею ее исключительности и мессианства. Демонстрируя всему миру, что они самые лучшие, что их образ самый лучший, американские политики говорят, что "навязывать мы, конечно, никому ничего не будем, но, если уж этого совсем не избежать, мы, конечно, навяжем", — сказал эксперт.

Самое важное это не смех во время заседания Генассамблии ООН, утверждает политолог, а то, что союзники Вашингтона отрицательно относятся к деятельности американского президента.

"Союзники США начинают максимально скептически подходить к оценке политики Трампа. Например, Э.Макрон неоднократно заявлял, что Д.Трамп ведет себя некорректно. Не заладились отношения у президента США и с А.Меркель. Впрочем, все они понимают, что Трамп — лидер. Пусть и несдержанный, и непредсказуемый, но, как и любой другой президент США, занимает выборную должность. Поэтому, может быть, на этом посту в следующий раз его не будет", — отметил Кравченко.

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Теги:
Трамп, ООН, выступление, Евросоюз, Илья Кравченко, Евросоюз, США


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