Адвокат сестер Хачатурян: для девушек выбрана мягкая мера пресечения

Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО Кристину, Ангелину и Марию Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия. По просьбе следователей процесс сделали закрытым, стороны не возражали.
Фигуранткам запрещается покидать место проживания ночью, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников. Также сестрам запрещено общаться друг с другом.
"Они не под домашним арестом. У них другая мера пресечения. Под домашним арестом человек должен находиться в жилом помещении и покидать его только с разрешения и только на определенное количество часов. Здесь несколько наоборот. Здесь человек неограничен. Мера пресечения связана с наложением запрета на определенные действия. Это более мягкая мера пресечения. Они могут покидать жилое помещение без уведомления контролирующих органов, они только должны находиться в этом помещении с 21 часов до 7 утра, в оставшееся время они могут заниматься своими делами и учиться", — рассказал Алексей Паршин в эфире радио Sputnik.
Кроме того, фигуранткам запрещено общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников. Также сестрам запрещено общаться друг с другом. По словам адвоката, сестры смогут общаться друг с другом и с участниками дела только с разрешения следователя.
"С мамой общается младшая сестра, мама является законными представителем несовершеннолетней девочки. Но я думаю, что с разрешения следователя, и поскольку следователь уже давала разрешение маме на свидание с дочерьми, я думаю, что проблем не будет", — заключил он.
Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом из-за того, что он на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания.
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, цитируемый РИА Новости, сообщил, что сестры Хачатурян пожаловались правозащитникам на систематические побои: часто из-за синяков и ран на лицах девушки даже не могли ходить в школу; мужчина, по утверждению обвиняемых, фактически сделал своих дочерей рабынями.