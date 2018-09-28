Адвокат сестер Хачатурян: для девушек выбрана мягкая мера пресечения

Один из адвокатов сестер Хачатурян Алексей Паршин рассказал, как будут жить девочки после того, как их отпустили из СИЗО.

Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО Кристину, Ангелину и Марию Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

© Sputnik / Лев Рыжков Версия: убитого в Москве Михаила Хачатуряна сгубила плохая наследственность

Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия. По просьбе следователей процесс сделали закрытым, стороны не возражали.

Фигуранткам запрещается покидать место проживания ночью, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников. Также сестрам запрещено общаться друг с другом.

"Они не под домашним арестом. У них другая мера пресечения. Под домашним арестом человек должен находиться в жилом помещении и покидать его только с разрешения и только на определенное количество часов. Здесь несколько наоборот. Здесь человек неограничен. Мера пресечения связана с наложением запрета на определенные действия. Это более мягкая мера пресечения. Они могут покидать жилое помещение без уведомления контролирующих органов, они только должны находиться в этом помещении с 21 часов до 7 утра, в оставшееся время они могут заниматься своими делами и учиться", — рассказал Алексей Паршин в эфире радио Sputnik.

Кроме того, фигуранткам запрещено общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников. Также сестрам запрещено общаться друг с другом. По словам адвоката, сестры смогут общаться друг с другом и с участниками дела только с разрешения следователя.

"С мамой общается младшая сестра, мама является законными представителем несовершеннолетней девочки. Но я думаю, что с разрешения следователя, и поскольку следователь уже давала разрешение маме на свидание с дочерьми, я думаю, что проблем не будет", — заключил он.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом из-за того, что он на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, цитируемый РИА Новости, сообщил, что сестры Хачатурян пожаловались правозащитникам на систематические побои: часто из-за синяков и ран на лицах девушки даже не могли ходить в школу; мужчина, по утверждению обвиняемых, фактически сделал своих дочерей рабынями.