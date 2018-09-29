Круду: молодые педагоги в Молдове будут получать пособие в 120 000 леев

Нехватка педагогических кадров является одной из основных проблем в системе образования. Все меньше молодых людей выбирают специальность учителя, а те, кто оканчивает педагогический факультет, не стремятся идти работать в школы.

Для того, чтобы ситуация не стала катастрофической, сейчас необходимо хотя бы удержать тех педагогов, которые уже есть. Одним из способов для достижения этой цели является предоставление транспорта педагогам, которым необходимо ехать на работу в соседний населенный пункт. Об этом в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказал руководитель управления доуниверситетского образования министерства образования, культуры и исследований Валентин Круду.

"Было принято решение, чтобы мы оплачивали учителям дорогу, а не возили детей в соседние школы. Это будет или городской транспорт, или даже управление образования будет арендовать транспорт для учителей. Во-вторых, будем разрешать повышение до 1,5 ставки у педагогов, и чтобы обязательно дисциплины читались учителем, который имеет лицензию именно на этот предмет", — рассказал собеседник.

Помимо этого, для привлечения молодых специалистов, размер пособия, выплачиваемого педагогам в первые три года работы, был увеличен.

"Что касается молодых специалистов, мы думаем о том, как мотивировать их. У нас порядка одной тысячи выпускников педагогических факультетов ежегодно, но лишь 40% приходят работать в школы. Поэтому правительством было принято решение, повышать временное пособие. Если с 1 января 2018 года они получают 45 000 леев, то с 1 сентября этого учебного года пособие, выплачиваемое в течении трех лет составляет 120 000 леев. Молодым специалистом является педагог, который работает в школе 3 года. Мы думаем, что этот момент очень важен, чтобы у молодежи было желание после окончания высшего учебного заведения идти работать в школы", — заключил Валентин Круду.