Дидык: эти витамины нужно принимать осенью от сонливости и депрессии

Как избавиться от сонливости, осенней депрессии и просто оставаться здоровым - об этом рассказала нутрициолог Екатерина Дидык.

С наступлением дождливой и холодной осени, настроение у всех, как правило, значительно ухудшается. Сонливое состояние, не хочется выходить из дома, да и простуда может настигнуть в любой момент. Бороться с этим помогут витамины.

© Fotolia / Stokkete Названа лучшая диета для борьбы с осенней депрессией

И хотя многие уверенны, что за лето употребили достаточно витаминов, которых хватит и на осень, данное суждение неверно, считает нутрициолог Екатерина Дидык. Об этом она рассказала в эфире программы "Утро на Sputnik'e".

"На самом деле, у многих за лето иммунитет снижается больше, чем повышается. Кто-то путешествовал, кто-то поел не тех продуктов, кто-то ухудшил свою систему пищеварения чипсами и пивом под чемпионат мира по футболу. Есть группа витаминов, в том числе и витамин С, которые невозможно наесть про запас. Вы просто пополнили тот ресурс, который вы истощили за зиму и весну", — утверждает специалист.

По словам собеседницы, начало осени является самым подходящим временем чтобы набираться витаминов из сезонных фруктов и овощей.

"Независимо от сезона, нужно стараться потреблять как можно больше овощей и зелени, продуктов, богатых витамином С. А слива и виноград вообще очень сильные антиоксиданты. Они в десятки раз усиливают эффект витамина С. Появится тыква — также обратите на нее внимание", — советует Екатерина Дидык.

Несмотря на это, из одних только продуктов питания получить необходимую дозу витаминов не получится.

"Исследования показывают, что мы не можем контролировать количество витаминов в продуктах, и у любого продукта есть коэффициент усвоения. Поэтому рекомендую дополнять все-таки свое питание. Так, витамин омега-3 я рекомендую употреблять ежедневно, он будет разжижать кровь, также витамин С. Помимо этого, для тех, кто испытывает депрессивные настроения осенью могут использовать такую аминокислоту как триптофан. Содержится он в говядине, в яйцах, но есть и как отдельная добавка", — заключила Екатерина Дидык.