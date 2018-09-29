Синоптик: придет ли в Молдову ранняя зима

Осень окончательно вступила в свои права. В Молдове уже прошли первые заморозки. Так, 26 и 27 сентября температура на территории страны уже опустилась ниже нуля градусов. Говорит ли это о том, что в республике наступит ранняя зима, и стоит ли еще ожидать теплых дней, в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказала главный синоптик гидрометеорологической службы Молдовы Светлана Шахова.

"Это абсолютно ни о чем не говорит. Смею предположить, что впереди нас ждут еще достаточно теплые дни. По прогнозам, температура приблизится к норме для этого периода, и может даже ее превысить. То есть эта волна холода не говорит о том, что наступит ранняя зима. Это кратковременная волна холода. А мы живем в таких широтах, что даже + 30 градусов в октябре — это не редкость", — утверждает синоптик.

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По словам Светланы Шаховой, понижение температуры по всей территории страны в такое раннее время является хоть и редким, но не аномальным явлением.

"Это похолодание не является чем-то из ряда вон выходящим. Это достаточно обычное явление. В конце сентября у нас бывают такие затоки холода довольно часто. А вот то, что понижение температуры было на всей территории республики, это бывает не так уж часто. То есть волна холода — это естественно, но чтобы она захватила большую часть территории — это не частое явление", — отметила эксперт.