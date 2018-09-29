Эксперт: молдавские консервщики завоевывают азиатские рынки

Продукты питания, произведенные в Молдове, пользуются большой популярностью среди жителей бывших советских стран. В частности, это касается и молдавских консервов, которые экспортируются не только в страны бывшего Советского Союза, но и начинают завоевывать азиатские рынки.

Об этом в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказал председатель Ассоциации производителей консервов Штефан Голубчук.

"Есть два предприятия, которые имеют разрешения по отгрузке на российский рынок. Кроме того, есть Белоруссия, Балтийские страны, Казахстан. В последние годы наши коллеги начали осваивать азиатский рынок, тот же Китай, они участвуют в различных выставках. Появились новые рынки на Ближнем Востоке, в Северной Африке, а также в Канаде и США. Но, в основном это те магазины, которые обслуживают жителей бывшего Советского Союза", — утверждает эксперт.

По его словам, освоиться на европейском рынке гораздо труднее, поэтому молдавские товары экспортируются лишь в несколько стран ЕС.

"В основном, это Румыния, Балтийские страны, Чехия и Польша. На европейском рынке, где очень развито производство всего, нет свободных ниш. Пока удается экспортировать в те страны, где есть диаспора. А у европейцев другие понятия о вкусах", — заключил собеседник.