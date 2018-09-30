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Татьяна Фомина
© Sputnik / Miroslav Rotari

Фомина: выходя замуж за иностранцев, молдаванки часто подвергаются насилию

Сказано в эфире
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Чем может обернуться брак с иностранцем, и куда обращаться, если вы подверглись насилию - об этом рассказала правозащитник Татьяна Фомина.

Большинство иностранцев, приезжая в Молдову, отмечают красоту здешних женщин. Обремененные нелегкой долей на родине, большинство из них мечтает выйти замуж за иностранного гражданина, думая, что после этого все их беды закончатся и жить они станут как в сказке.

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Однако, у некоторых из них после такого "удачного" замужества все беды только начинаются, утверждает главный аналитик международной правозащитной организации La Strada Татьяна Фомина. В эфире программы "Утро на Sputnik'e" она рассказала о том, как часто в организацию поступают сведения о случаях насилия над молдавскими женщинами за рубежом.

"Есть и звонки из-за рубежа. Они отражают географию миграции. Если говорить из каких стран чаще всего звонят, то это из тех, куда чаще уезжают наши граждане. Это прежде всего наши соседние страны — Россия, Украина, Румыния. Но, есть звонки и из Китая, Таиланда, Пакистана, Азербайджана. Мир сейчас мобилен, люди легко пересекают границы, и, к сожалению, часто попадают в такие ситуации", — утверждает собеседница.

Татьяна Фомина также рассказала о реальном случае, произошедшем с гражданкой Молдовы.

"Бывают случаи, когда очень трудно помочь. На нашу горячую линю поступил звонок из Греции. Позвонила женщина, которая вышла замуж за грека и живет в Афинах. Никогда не работала, у нее нет профессии. Уезжая из Молдовы, она думала, что уезжает в рай, а получилось наоборот. Муж запрещает ей с кем-то разговаривать, она практически не выходит из дома, не имеет права на свое мнение. Она хочет вернуться в Молдову, но у нее нет денег, и это мешает ей принять решение", — рассказала эксперт.

Собеседница также отметила, куда стоит обратиться, если, находясь за границей, вы подверглись какому-либо виду насилия.

"Существуют дипломатические миссии Республики Молдова за рубежом. Они призваны защищать наших людей, поэтому можно обращаться туда. Кроме этого есть различные специализированные организации", — заключила правозащитница.

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Теги:
борьба с насилием, насилие в семье, Общество


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