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Luminița Suveică
© Sputnik / Rodion Proca

Врач: как осенью не заболеть простудой и гриппом

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Главврач Центра общественного здоровья Кишинева Луминица Сувейкэ рассказала в эфире программы "Утро на Sputnik’e" о способах профилактики простуды и гриппа.

С наступлением осени многие приобрели не только плохое настроение, но и симптомы простуды или гриппа. Понижение температуры воздуха, толпы чихающих и кашляющих людей в общественном транспорте — в таких условиях трудно не заразиться.

Однако, способ избежать простудных заболеваний все-таки есть. О нем, в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказала главврач Центра общественного здоровья Луминица Сувейкэ.

"Во-первых, нужно следить за тем, как мы питаемся. В холодный период нужно употреблять жирные продукты, потому что жиры дают энергию для согревания организма. Не стоит забывать и про витамины и минералы, которые находятся во фруктах и овощах, особенно содержащие витамин С. Если необходимо, можно отдельно приобрести витамин С, потому что он не просто повышает иммунитет, но и защищает от простуды", — утверждает врач.

По ее словам, защитить от простуды могут даже "бабушкины" методы, такие как обильное питье, и употребление в пищу чеснока и лука.

"Не стоит забывать про согревающие чаи, а также о том, что ноги обязательно должны быть в тепле. Если вы уже простыли, то не занимайтесь самолечением, отлежитесь дома и вызовите врача. Обильное питье, чеснок и лук действительно защищают от простуды", — подчеркнула Луминица Сувейкэ.

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Теги:
грипп, простуда, профилактика, Луминица Сувейкэ, Медицина и здоровье


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