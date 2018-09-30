Тырсынэ: Молдова находится на третьем месте поставщиков грецких орехов в ЕС

Руководитель Ассоциации производителей орехов в Молдове Олег Тырсынэ рассказал о том, сколько стоят молдавские грецкие орехи на внешнем рынке.

В 2017 году в Молдове было собрано 43 тысячи тонн грецкого ореха, 95% которого было экспортировано в страны Евросоюза. По словам руководителя Ассоциации производителей орехов в Молдове Олега Тырсынэ, в Молдове числится около 15 компаний, экспортирующих ореховую продукцию в ЕС.

"У нас есть около 15 компаний, которые занимаются экспортом грецких орехов. В основном, вся наша продукция поступает в страны Европейского Союза, и это хорошо, потому что у них хорошая покупательская способность", — рассказал эксперт в эфире программы "Утро на Sputnik'e".

Кроме того, Молдова является третьим, после США и Чили, поставщиком грецких орехов в Европу.

"Мы являемся одним из основных поставщиков грецкого ореха на европейский рынок. Первый поставщик — это США, за ними Чили, а потом мы. За нами идет Украина, которая, кстати, производит в три раза больше ореховой продукции, чем мы. Третье место — очень хороший показатель для нас", — утверждает Тырсынэ.

По словам собеседника, в 2013-2014 годах в мире было произведено около 1, 3 миллиона тонн грецкого ореха. В 2016-2017 годах эта цифра увеличилась до 2 миллионов тонн.