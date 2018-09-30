Харет: театр учит детей доброте

Каждому театральному деятелю, да и простому обывателю известно, что театр воспитывает зрителя. В частности, это касается и совсем юных ценителей искусства. Как оказалось, играть в детских спектаклях актерам намного сложнее, ведь дети, как никто другой, чувствуют обман. Об этом в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказал директор театра им. А.П. Чехова, Народный артист Молдовы Константин Харет.

"Дети очень чувствуют фальшь. И если он тебе не верит — то он начинает ерзать и перестает слушать. Кстати, те актеры, которые хорошо играют злодеев, когда пробегают по залу, дети умудряются еще дать им пинка, или как-то стукнуть. Это означает, что хорошо сыграл", — рассказывает директор театра.

Харет также отметил, что театр, в первую очередь, учит детей быть добрыми.

"Во всех наших сказках преобладает доброта. Доброта — это основное качество, которое закладывают с детства. Конечно, у нас ситуация в Молдове нестабильная, родители раздраженные, и часто срываются на детях. Поэтому иногда не хватает доброты и родительского тепла. Мне хочется, чтобы и дети, и родители, когда приходят на спектакль, получали заряд доброты", — уверен Народный артист Молдовы.