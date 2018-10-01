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Шубин Александр
© Sputnik / Miroslav Rotari

Шубин: Котовский – забыть нельзя героизировать

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Российский историк и общественный деятель рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, кем был легендарный командир – бандитом или "Робин Гудом".

Вокруг жизни и деятельности "бессарабского Робин Гуда" — Григория Котовского, и 100 лет назад ходило множество легенд, а сейчас его жизнь и вовсе кажется нереальной и "киношной". Немало копий сломано при обсуждении его поступков — для кого-то он романтик, грабивший исключительно богачей и негодяев, для кого-то бандит и палач бунтующих крестьян времен Гражданской войны. Где истина? Где именно нужно поставить запятую в заголовке? На этот вопрос в радиостудии Sputnik Молдов ответил известный российский историк и общественный деятель Александр Шубин.

"Тем, кто ссорится из-за таких персонажей можно напомнить известный анекдот, когда гуру признал правоту всех учеников, которые высказывали диаметрально противоположные точки зрения. Так и с Котовским — и с другими фигурами Гражданской войны. Это все его разные ипостаси, и все правы, оценивая его по-разному", — сказал историк.

К фигурам той эпохи не стоит подходит с лекалами современных представлений о нравственности и законопослушности, утверждает эксперт.

"Это типично для того времени, когда человек использует и методы бандитизма, или начинает с криминальной деятельности, но имеет при этом романтические представления, становится видным военно-государственным деятелем. И как мы относимся ко всем этим ипостасям? Это красота эпохи", — резюмировал историк. 

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Теги:
Бессарабия, памятник Котовскому, гражданская война, Молдова


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