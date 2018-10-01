Фененко: если Меркель не уступит Британии, ЕС ждут серьезные проблемы

С 30 сентября по 3 октября 2018 года в британском Бирмингеме проходит ежегодная партийная конференция британских консерваторов. Мероприятие идет в условиях внутрипартийного кризиса и недовольства однопартийцев политикой лидера партии — премьера Терезы Мэй. Тупик, в котором оказались переговоры по брекситу, по мнению многих аналитиков, грозит правящей Консервативной партии сменой лидера, а всей стране — серьезным политическим кризисом. Кроме того, к запланированному на 22-23 октября саммиту ЕС, необходимо урегулировать и множество связанных с брекситом проблемных вопросов, существующих между Брюсселем и Лондоном.

О сложных взаимоотношениях Лондона и Брюсселя в ходе круглого стола на тему: "Британия в шаге от брексита" рассказал доцент факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

"До 2010-2011 годов Британия руководствовалась тремя доктринами: Великобритания — это постоянный партнер США, причем младший партнер. Второе — Британия в центре Европы. И третье — Британия старалась фокусировать внимание только на тех аспектах европейской интеграции, которые были ей интересны. Региональные аспекты интеграции были им интересны гораздо меньше. С приходом к власти кабинета Дэвида Кэмерона в британской политике произошел поворот — по всем трем этим направлениям", — сказал эксперт.

Фененко вспомнил о том, как все начиналось — как именно начала развиваться идея брексита.

"Сама идея брексита возникла в январе 2012 года, когда Германия предложила координацию бюджетной политики Евросоюза, англичане отказались это делать без изменения лиссабонского договора. Немцы пошли на реализацию инициативы независимо от мнения англичан, что спровоцировало начало брексита, при том, что Кэмерон не предполагал, что дело дойдет до выхода из ЕС", — отметил Фененко.

Руководство Германии и часть европейских политических элит в переговорах с Британией ходят буквально "по краю" — они легко могут допустить ошибку, которая станет фатальной для экономики ЕС, резюмировал эксперт.

"Тереза Мэй решила сделать курс Кэмерона немного более умеренным, она хочет договориться с ЕС на максимально мягкой основе. Вывести Британию из Евросоюза так, чтобы Британия сохранила экономические льготы. И тут Меркель и часть брюссельского истеблишмента делают колоссальную ошибку — если они не пойдут на уступки Британии, то, во-первых, может произойти "жесткий брексит", а во-вторых — Великобритания была очень важна для ЕС, лондонская биржа — это глобальная биржа, и это мощный козырь в руках у Британии", — объяснил политолог.