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Продюсер Иосиф Пригожин
© Sputnik / Евгений Одиноков

Пригожин о смерти Шарля Азнавура: уходит эпоха фантастических людей

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Российский продюсер Иосиф Пригожин поделился своими впечатлениями о творчестве великого шансонье.

Шарль Азнавур скончался на 95-м году жизни в своем доме на юге Франции, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на иностранные СМИ. Недавно Азнавур вернулся из турне по Японии после того, как был вынужден отменить ряд концертов из-за перелома руки.

"Уходит эпоха фантастических, мужественных, красивых, импозантных и талантливых людей. Это печально и грустно", — отметил для радио Sputnik российский продюсер Иосиф Пригожин.

Шарль Азнавур, несмотря на преклонный возраст, гастролировал до последнего дня. В конце апреля он отменил выступления в России из-за плохого самочувствия. После этого он вернулся в Париж, состояние его здоровья пришло в норму. В мае певца госпитализировали из-за перелома плеча, однако уже через несколько дней он покинул больницу.

Шарль Азнавур. Концерт в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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"Какое счастье в 95 лет быть востребованным, чтобы люди ходили на концерты. Это фантастика и потрясающе для любого человека. Его тема пенсии не волновала, он работал всю жизнь. Грустно, что уходит такая плеяда людей. Это настоящий шансонье. Человек сумел оставить после себя фантастический след", — подчеркнул Пригожин. 

Азнавур — французский шансонье армянского происхождения, автор более тысячи песен. Он стал первым французским исполнителем, которому удалось получить платиновый диск в Европе. Он сыграл 80 ролей в кино и провел более тысячи концертов в 94 странах.

Музыкант — командор французского ордена Почетного легиона, носит звание Национального героя Армении. Его наградили орденом Отечества, почетным знаком "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией", а также медалью Рауля Валленберга (за участие в спасении евреев в годы Второй мировой войны).

Творчество Азнавура отметили "Золотым львом" МКФ в Венеции (1971), почетным "Сезаром" (1997), почетным призом на МКФ в Канне (2006). В возрасте 93 лет Азнавур получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде.

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Теги:
Шарль Азнавур, шансонье, смерть, Иосиф Пригожин


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