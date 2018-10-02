Аналитик об уходе Илона Маска: Tesla потеряет больше, чем приобретет

Партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто рассуждает о будущем Tesla после ухода Илона Маска с поста главы совета директоров компании.

Уход Маска с должности станет итогом урегулирования его конфликта с комиссией по ценным бумагам и биржам США, отмечается в заявлении финансового регулятора, которое цитирует РИА Новости.

Ранее комиссия предъявила Маску обвинения в мошенничестве из-за заявлений о намерении сделать компанию непубличной. Маск останется руководителем компании Tesla, однако должен будет отказаться от поста председателя совета директоров минимум на три года. Его заменят независимым председателем.

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По мнению Игоря Моржаретто, в результате этого решения компания потеряет очень сильно в капитализации, поскольку для многих покупателей и пользователей Tesla и Илон Маск неразрывны.

"Он придумал эту идею, он ее разработал, он довел на тот момент довольно утопическую идею до практического воплощения.

Он добился того, что компания выпускает несколько моделей популярных электромобилей. Если его убрать компания потеряет гораздо больше, чем если он будет оставаться у руля", — отметил эксперт.

О последствиях ухода Илона Маска с компании Tesla Игорь Моржаретто рассказал в эфире радио Sputnik.