Стоянов о смерти Карцева: ушел очень важный для меня и для всех одессит

Народный артист России Роман Карцев умер в возрасте 79 лет в Москве, на протяжении последних трех месяцев артист находился в больнице. Точная причина смерти пока неизвестна, сообщает РИА Новости.

Актер, режиссер и продюсер программы "Городок" Юрий Стоянов рассказал в эфире радио Sputnik, кем являлся для него покойный артист.

"Для меня это очень важный человек, для меня это большой осколок моей малой родины. Очень важный одессит. Удивительно талантливый человек, уникальный самородок и потрясающий артист. Человек своего чувства юмора. Это ниша, не заполняемая в жанре абсолютно. Очень обидно, горько и неожиданно", — сказал Стоянов.

Роман Карцев начал актерскую карьеру, получив приглашение в самодеятельный студенческий театр "Парнас-2" при Одесском институте инженеров морского флота.

Ушел из жизни легендарный сатирик Роман Карцев>>>

В 1972 году заочно окончил актерский факультет ГИТИСа. Наибольшую популярность артисту принесли роли в таких фильмах, как "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".