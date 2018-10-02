Экономист: станет ли российский рубль региональной валютой СНГ

Одной из тем, активно обсуждаемых на последнем саммите стран СНГ, стала тема расчетов в национальных валютах, что способствовало бы минимизации экономических рисков. Такого вида расчеты весьма выгодны с точки зрения стоимости для участников внешней торговли, ведь они не требуют дополнительной конвертации в доллары, сказал эксперт РИСИ Николай Трошин.

"Реальная проблема, препятствующая более широкому использованию национальных валют — ограниченность двусторонних котировок в национальных валютах. На Московской бирже уже проводятся торги с рядом этих валют, в Беларуси также идет подобная торговля. Важное значение для ее развития имеет и гармонизация валютной политики центробанков на постсоветском пространстве", — отметил Трошин.

Экономист отметил, что у российского рубля в межгосударственных расчетах появились некие уникальные особенности.

"Рубль уже является региональной валютой, потому что используется в расчётах между собой третьими странами, минуя Россию. Такой опыт наблюдается в расчётах между Белоруссией и Казахстаном. И подобное явление имеет тенденцию к росту. При этом тот же юань, который у всех на слуху и часто рассматривается как альтернатива доллару, тем не менее, между третьими странами без участия Китая не используется", — сказал эксперт.

Станет ли российский рубль альтернативой доллару США — судить пока рано, однако некоторые тенденции к осуществлению подобных валютных возможностей российского рубля имеются.

"Вашингтон больше не в силах обеспечивать лидерство в мире и вынужден для сохранения своего господства прибегать к таможенным и торговым войнам. Но само сотрудничество между народами продолжает работать. В странах АСЕАН пытаются создать механизм расчетов в национальных валютах. В Южной Америке тоже действует аналогичная система. Это способствует большей стабильности регионов и их устойчивости к действиям Федеральной резервной системы США и потокам долларов, которые мечутся то туда, то сюда", — резюмировал экономист.