19:26 02 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD16.89
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.60
Поиск
Николай Трошин
© Sputnik / ALEXANDER NATRUSKIN

Экономист: станет ли российский рубль региональной валютой СНГ

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
47 0 0

Эксперт Российского института стратегических исследований Николай Трошин рассказал о тенденциях в валютных отношениях между странами на постсоветском пространстве.

Одной из тем, активно обсуждаемых на последнем саммите стран СНГ, стала тема расчетов в национальных валютах, что способствовало бы минимизации экономических рисков. Такого вида расчеты весьма выгодны с точки зрения стоимости для участников внешней торговли, ведь они не требуют дополнительной конвертации в доллары, сказал эксперт РИСИ Николай Трошин.

"Реальная проблема, препятствующая более широкому использованию национальных валют — ограниченность двусторонних котировок в национальных валютах. На Московской бирже уже проводятся торги с рядом этих валют, в Беларуси также идет подобная торговля. Важное значение для ее развития имеет и гармонизация валютной политики центробанков на постсоветском пространстве", — отметил Трошин.

Экономист отметил, что у российского рубля в межгосударственных расчетах появились некие уникальные особенности.

"Рубль уже является региональной валютой, потому что используется в расчётах между собой третьими странами, минуя Россию. Такой опыт наблюдается в расчётах между Белоруссией и Казахстаном. И подобное явление имеет тенденцию к росту. При этом тот же юань, который у всех на слуху и часто рассматривается как альтернатива доллару, тем не менее, между третьими странами без участия Китая не используется", — сказал эксперт.

Bani, dolar, portmoneu
© Sputnik / Владимир Сергеев
Как будто что-то кольнуло: доллар "дернулся", названа главная причина

Станет ли российский рубль альтернативой доллару США — судить пока рано, однако некоторые тенденции к осуществлению подобных валютных возможностей российского рубля имеются.

"Вашингтон больше не в силах обеспечивать лидерство в мире и вынужден для сохранения своего господства прибегать к таможенным и торговым войнам. Но само сотрудничество между народами продолжает работать. В странах АСЕАН пытаются создать механизм расчетов в национальных валютах. В Южной Америке тоже действует аналогичная система. Это способствует большей стабильности регионов и их устойчивости к действиям Федеральной резервной системы США и потокам долларов, которые мечутся то туда, то сюда", — резюмировал экономист.

По теме

Бан лей бережет, или как живет большая часть населения Молдовы
Бесстрашный лей: наша валюта - самая крепкая в Европе
Теги:
расчеты, рубль, валюта, Николай Трошин, Россия, Экономика, бизнес и финансы


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина с чемоданом
    Голос издалека

    Приближающиеся выборы в Сейм Латвии обострили давнюю дискуссию о том, стоит ли давать право голоса тем, кто давно покинул страну.

  • Паром Regina Seaways
    Дым над водой

    В Балтийском море загорелось пассажирское судно под литовским флагом с 335 людьми на борту.

  • Променад в Пирита
    Дороге быть!

    Попытки защитников природы остановить прокладку новой автотрассы в Таллинне закончились безрезультатно.

  • Восхождение на вершину Зилга-хох
    Пик Победы

    В честь Дня Победы и независимости Абхазии альпинисты из Южной Осетии совершила восхождение на одну из самых высоких вершин республики.

  • Мужчина с чемоданом
    Голос издалека

    Приближающиеся выборы в Сейм Латвии обострили давнюю дискуссию о том, стоит ли давать право голоса тем, кто давно покинул страну.

  • Паром Regina Seaways
    Дым над водой

    В Балтийском море загорелось пассажирское судно под литовским флагом с 335 людьми на борту.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Шарль Азнавур. Концерт в Ереване
Памяти великого шансонье Шарля Азнавура - фото: каким мы его запомним
Беспорядки в Каталонии
Беспорядки в Каталонии: пострадали более 40 человек
Школьный календарь 2018-2019
Календарь школьных каникул 2018-2019

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться