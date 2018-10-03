Политолог: в составе правительства Молдовы возможны серьезные изменения

Недавние отставки и назначения новых министров в стране, которые прошли в условиях очередного политического кризиса, — с временным отстранением президента Игоря Додона — могут стать только прелюдией к целой веренице новых отставок и назначений. Перед парламентскими выборами этого стоит ожидать. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал заместитель директора Института по правовым и политическим исследованиям Академии наук Молдовы Виктор Жук.

"Иногда, а в некоторых странах это уже стало традицией, перед парламентскими выборами происходит назначение новых людей. Для того, чтобы показать, что в этих направлениях у нас есть некоторые проблемы, и мы их в скором времени будем решать. В Италии, к примеру, есть подобная традиция, ", — сказал эксперт.

Политолог считает подобную практику обычным явлением в политике и не видит в ней ничего исключительного.

"Я считаю, это явление полностью нормальным, и оно вовсе не является неким молдавским "ноу-хау", и правящее большинство всегда имеет свободу назначать министров, когда посчитают нужным — тем более в условиях Республики Молдова", — резюмировал Жук.