Адвокат: придет ли конец фиктивным бракам мигрантов в России

В Санкт-Петербурге будут судить семерых бывших полицейских, которые подделывали мигрантам документы. Группировка помогла встать на миграционный учет 117 иностранцам. Они получили право на нахождение в России и последующую легализацию.

Не менее актуальной проблемой остается и проблема фиктивных браков — ранее, в РФ правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, делающий бессмысленными для иностранных мигрантов фиктивные браки. Подготовленные поправки в закон о правовом положении иностранных граждан запретят заграничным мужьям селиться вдали от семей. За этим будет строго следить миграционная служба.

Адвокат Филипп Деменков сообщил Sputnik, что в настоящий момент в России невозможно проконтролировать, является ли брак фиктивным или нет.

"Процедура заключения брака с иностранцем обычная, такая же, как и с гражданином России. Что касается дальнейшего контроля за тем, каким образом будут проживать новоиспеченные муж и жена, в России, к сожалению, или к счастью, нет", — сказал эксперт.

Вместе с тем Деменков рассказал о том, что во многих странах существуют механизмы отслеживания отношений супругов после свадьбы.

"В США, например, там некие контрольные меры работают, после заключения брака, определенная комиссия проверяет — живут ли супруги вместе, ведут ли совместное хозяйство, проверяют социальные сети и так далее", — заявил адвокат.

При заключении фиктивного брака наказание должно применяться к обоим супругам, тогда этот вид правонарушения уйдет в прошлое.

"Существуют люди, которые нуждаются в деньгах и, как правило, речь не идет о баснословных суммах, ввиду того, что приезжие мигранты этими суммами обычно не обладают. Если предусмотреть ответственность граждан, которые вступают в фиктивный брак, то мне кажется, эта мера будет вдвойне действенней, нежели создание комиссии. Есть и финансовые последствия — право супругов на совместно нажитое имущество", — отметил адвокат.