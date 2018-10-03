Эксперт: врачи отказываются от химиотерапии в пользу новых видов лечения рака

Мир стоит на пороге открытия новых технологий лечения рака, которые вытеснят такие процедуры, как лучевая и химиотерапия.

Нобелевскую премию по медицине за 2018 год вручили американцу Джеймсу Аллисону и представителю Японии Тасуко Хондзе. Их открытия способствовали разработке новых подходов к лечению злокачественных опухолей.

"Нобелевские лауреаты нынешнего года нашли совершенно новый принцип терапии рака. Аллисон и Хондзе показали, как различные стратегии подавления "тормозов" иммунной системы могут быть использованы в лечении рака", — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета, который цитирует РИА Новости.

Таким образом, благодаря открытиям Эллисона и Хондзе организм человека стал потенциально способен распознавать и уничтожать злокачественные опухоли.

Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов назвал открытие "уникальной находкой", которая является принципиально новым методом лечения некоторых видов рака, ранее считавшихся смертельными.

"Весь мир с замиранием дыхания следит за тем, что будет происходить в онкологии в ближайшее время. Надо сказать, что хирургия, химиотерапия, лучевая терапия по большому счету исчерпывают себя, потому что виден предел их возможности, видны проблемные моменты, связанные с последствиями применения этих методов, побочные эффекты", — отметил собеседник радио Sputnik.

Несколько лет назад появился на свет новый класс лекарственных средств. Имуноонкологические препараты приводят к подавлению роста опухоли за счет иммунитета человека. Многие специалисты по онкологическим заболеваниям отмечали, что, хотя еще остаются без ответа многие вопросы, связанные с иммунотерапией рака, речь идет о рождении принципиально новой парадигмы лечения.

"Это пока очень дорогое лечение, оно во многих странах мира недоступно. В России только появляются такие технологии. Надо сказать, что эффект от них виден, но до конца этот метод лечения не изучен", — добавил он.