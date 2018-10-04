Историк: у Молдовы и России общая биография

Общее прошлое, близость культур и взаимное понимание — залог того, что интеграционные процессы на постсоветском пространстве не затухнут, а Молдова может получить весьма важную роль в диалоге цивилизаций — такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал историк и общественный деятель Александр Шубин.

"Нам нужна интеграция, нам без интеграции тяжело. Я бы поставил вопрос и шире — такие инициативы были у российской дипломатии — можно делать пересеченные интеграции. Интеграционное пространство Евросоюза и постсоветское, и какие-то народы могут быть мостами", — сказал историк.

Дружба между постсоветскими странами — это нечто большее, чем хорошие отношения и товарный оборот — речь идет об общей биографии, уверен Шубин.

"Когда молдавские политики говорят о дружбе с Россией, это не дружба по типу российско-канадской, к примеру. У нас не просто общая история, у нас общая культура, я слышу русский язык на улицах Кишинева. Всякие инициативы, направленные на культурно-исторический обмен, например то, что делает Россотрудничество, несомненно необходимы. Это наша с вами судьба и общая биография", — резюмировал собеседник.