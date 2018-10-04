Сафонов: похож ли Евросоюз на СССР

Министр иностранных дел Британии Джереми Хант призвал ЕС не превращаться в тюрьму, "подобную Советскому Союзу". Он обрушился с критикой на политику Евросоюза на переговорах с Британией по Брексит, заявил, что Евросоюз "наказывает" Соединенное Королевство за его решение покинуть объединение. В ответ Еврокомиссия посоветовала Ханту читать учебник истории, чтобы не доходить до сравнений Евросоюза с СССР.

"В Европейском союзе есть страны, которые когда-то были частью Советского Союза. Сейчас они являются демократическими странами, и я могу сказать вам, что эти две организации — не одно и то же", — заявила британский премьер Тереза Мэй, комментируя высказывания Ханта.

Независимый политолог Александр Сафонов рассказал в эфире радио Sputnik, чем вызвано данное сравнение Ханта.

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"Во-первых, это воспоминания о реальной угрозе в ходе Холодной войны, это осталось в подсознании старшего поколения, во-вторых — Тереза Мэй ведет сейчас ожесточенную борьбу против зубастых однопартийцев, которые пытаются подвинуть ее с этого поста", — сказал эксперт.

Терезе Мэй приходится нелегко, утверждает Сафонов, ей приходится "воевать" сразу на несколько фронтов.

"Мэй вынуждена отстаивать свою линию, довольно мягкую, по отношению к ЕС, потому как в противном случае против сразу же выступают лейбористы и многие более умеренные члены ее партии. С другой стороны, она осаживает своих консервативных коллег, во главе с Борисом Джонсоном, который пытается застолбить за собой тот приоритет, который он имел в ходе Брексита и показать, что Тереза Мэй не способна руководить в данной ситуации", — резюмировал эксперт.