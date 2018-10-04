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Андрей Манойло
Фото из личного архива А. Манойло

Политолог: НАТО ставит кибернетические силы под колпак бюрократии

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Доктор политических наук Андрей Манойло комментирует решение НАТО создать систему кибернетических сил, которые будут задействованы в наступательных миссиях.

Планы НАТО ранее озвучил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. 

Хакер
CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
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"Мы видим существенное увеличение количества и опасности кибератак, поэтому мы нарастили свои кибернетические возможности, как для защиты информационных сетей НАТО, так и для помощи странам альянса по защите их национальных сетей", — заявил Столтенберг, которого цитирует РИА Новости.

"Мы видели применение кибернетических возможностей для вмешательства во внутренние политические дела, нападений на критическую инфраструктуру, и эти возможности станут частью любых будущих военных конфликтов", — добавил он.

По-видимому, речь идет об объединении уже существующих кибербаз НАТО, разбросанных по периметру Российской Федерации, считает доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло. По его словам, эти опорные пункты не только существуют, но и функционируют, что периодически ощущается в России.

"Речь идет о кибервойне и операциях кибервойны. Такие атаки мы постоянно отражаем, причем с удаленных баз. Известны истории, когда по нашему банковскому сектору ударили с баз, которые находятся в Швеции. Это первое, о чем говорит Столтенберг. Второе — это операции информационной войны. Дело Скрипалей — это классическая англо-саксонская операция информационной войны. НАТО собирается также в этом деле лидировать", — говорит собеседник радио Sputnik.

По мнению политолога, заявление Столтенберга может говорить о том, что эти базы и отдельные подразделения, которые занимаются кибервойной и информационными операциями, будут объединены в какое-то единое ведомство в рамках НАТО. Иными словами, чиновники альянса решили бюрократизировать киберсилы.

"А это означает, что появятся департаменты, появятся новые генеральские должности, появится куча вакантных мест. То есть, видимо, пытаются создать управленческий бюрократический аппарат, как надстройку над теми базами и ресурсами, которые и так уже есть, и которые и так уже действуют, в том числе и против Российской Федерации", — подчеркнул Манойло.

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Теги:
киберсилы, Йенс Столтенберг, кибератаки, НАТО, Андрей Манойло, Политика


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