Минобороны РФ: США доступны возбудители опасных инфекций в странах СНГ

Биолаборатории Пентагона, разбросанные вокруг России в бывших советских республиках, активно занимаются сбором информации об инфекционной заболеваемости и вывозом национальных коллекций, содержащих штаммы патогенных микроорганизмов, устойчивым к антибиотикам.

Об этом заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

По его словам, расположенный в Грузии центр Лугара является лишь малой частью обширной военно-биологической программы США.

"Активная деятельность развернута на территориях сопредельных с Россией государств, где также функционируют подконтрольные Пентагону лаборатории. Реконструкция лабораторных корпусов продолжается на территориях Украины, Азербайджана, Узбекистана. Приоритетом их деятельности является сбор информации об инфекционной заболеваемости и вывоз национальных коллекций, содержащих штаммы патогенных микроорганизмов, в том числе преодолевающих защитное действие вакцин и обладающих устойчивостью к антибиотикам", — отметил Кириллов.

Согласно представленной информации, финансирование их деятельности в период с 2017 по 2019 год составляло около одного миллиарда долларов. Причем, только в 2019 году, в соответствии с бюджетным запросом администрации США, на реализацию научно-исследовательских и военно-технических проектов будет выделено более 197 миллионов долларов.

"США последовательно наращивают свой биологический потенциал и контроль над национальными коллекциями патогенных микроорганизмов не только на постсоветском пространстве. В настоящее время функционируют и постоянно модернизируются более 30 подконтрольных США лабораторий с высоким уровнем биологической защиты. Их возможности позволяют проводить полный спектр исследований с возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний", — добавил Игорь Кириллов.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Минобороны России: США открывают биолаборатории у границ России и Китая

По его словам, выбор мест размещения также не случаен. Многие из лабораторий расположены в сопредельных с Россией и Китаем территориях, являясь постоянным источником биологических угроз для этих государств.

"Угрозу безопасности России представляет сбор и вывоз за рубеж с незаявленными целями биологических материалов российских граждан. В соответствии с данными федеральной контрактной системы США, по заказу ВВС, в 2016 году была предпринята попытка сбора синовиальных тканей россиян. Кроме того, в рамках проекта "Дженографик" американскими компаниями был осуществлен сбор клинического материала "моноэтносов" Северного Кавказа, Дальнего Востока и Уральского региона. Хотелось бы задать вопрос, с какими целями ВВС США планировали эти работы?" — добавил Кириллов.

Представитель минобороны РФ подчеркнул, что биологические исследования США проводятся с нарушением правил безопасности и порядка обращения с патогенными организмами. Кириллов сообщил, что, по данным открытых источников, в июле 2014 года в ходе плановой ревизии хранилищ Института аллергии и инфекционных заболеваний в штате Мэриленд были выявлены неучтенные ампулы с возбудителем натуральной оспы.

"В период с 2005 по 2015 годы испытательным центром сухопутных войск США (на Дагуэйском полигоне) в нарушение требований безопасности проводилась рассылка жизнеспособных спор возбудителя сибирской язвы. Патогенные биоматериалы были направлены ста девяноста четырем адресатам в десяти странах мира", — отметил он.

Кириллов добавил, что с учетом опубликованной информации у России нет уверенности, что "США не направляли указанные рецептуры для дальнейших испытаний в Центр Лугара и другие биолаборатории, созданные Пентагоном на территории государств, граничащих с Россией".

Представитель российского оборонного ведомства также обратил внимание на то, что с 2001 года США блокируют любые международные инициативы о верификации конвенции, что исключает возможность проверки американских лабораторий.

"Таким образом анализ материалов, представленных Игорем Георгадзе, вызывает озабоченность у министерства обороны и свидетельствует о том, что США с высокой долей вероятности осуществляют свою деятельность в обход международных договоренностей и под прикрытием реализации защитных или иных мирных исследованием, продолжает наращивать свой военно-биологический потенциал", — подчеркнул Кириллов.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Как сообщает РИА Новости, Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории. В апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.